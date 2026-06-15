Россия обстреляла Киевскую область дронами и ракетами: пострадали три человека, в том числе – ребенок. Фото

В ходе массированной комбинированной атаки в ночь на 15 июня российские войска нанесли удар по Киевской области. По населенным пунктам области враг наносил удары ударными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами: в пяти районах фиксировались разрушения и пожары.

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Пострадали как минимум трое гражданских, среди них есть ребенок. О последствиях вражеского террора рассказал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Что известно о российских ударах по Киевской области

Ночная массированная атака войск РФ не обошлась без пострадавших.

"Ночью враг массированно атаковал Киевскую область. Против мирных населенных пунктов, обычных домов людей захватчик выпустил ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. К сожалению, пострадали три человека, среди них – ребенок", – отметил Калашник.

Все пострадавшие – жители Бориспольского района. У пострадавшего мужчины диагностировали резаные раны стопы, у женщины — сотрясение головного мозга. Парень 2011 года рождения получил острую реакцию на стресс.

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Всем пострадавшим помощь оказана на месте.

В целом последствия атаки фиксируются в пяти районах области .

В Броварском районе поврежден многоэтажный жилой дом и три легковых автомобиля. На территории складских помещений возникло возгорание.

В Вышгородском районе повреждения зафиксированы на территории частного домовладения.

В Фастовском районе произошел пожар в частном доме, поврежден автомобиль.

В Бучанском районе повреждены складские помещения: вспыхнул пожар на площади более 1000 кв.м.

В Бориспольском районе также поврежден частный жилой дом.

По состоянию на 06:39 пожарные ликвидировали все пожары, сообщили в ГСЧС.

"Всем жителям, чьё жилье пострадало в результате вражеского обстрела, будет оказана необходимая помощь. Благодарю наших защитников неба, спасателей, полицейским, медикам, работникам коммунальных служб, представителям местного самоуправления и всем, кто с первых минут после атаки работает ради безопасности людей, помогает пострадавшим и возвращает громады к привычной жизни", — написал Калашник..

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в результате вражеской атаки погибли четыре человека. Еще десятки ранены, среди них – ребенок.

Последствия российских ударов фиксируются почти во всех районах столицы. Спасатели утром продолжали работать примерно на 50 локациях. Фиксировались многочисленные разрушения и пожары.

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