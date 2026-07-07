Обломки ракеты и детские рисунки: как выглядит атакованный Россией дом на Позняках в Киеве. Фото и видео

Многоэтажный дом в Дарницком районе Киева стал целью террористической атаки России в ночь на 6 июля. Ракета уничтожила квартиры на четырех первых этажах, унеся жизни 11 человек, а обломки, разлетевшиеся на десятки метров, повредили автомобили и соседние здания.

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Об этом рассказал корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Враг целенаправленно атакует мирных жителей.

Что известно

Так, во вторник, 7 июля, в Дарницком районе Киева продолжаются аварийно-восстановительные работы в доме, в который накануне попала российская ракета. В результате удара были разрушены несколько квартир на первых четырёх этажах – к сожалению, террористическая атака РФ унесла жизни 11 человек.

Главные истории дня

Улица рядом с местом падения завалена обломками, которые повредили припаркованные поблизости здания, а также личными вещами жителей подвергшегося обстрелу многоэтажного дома. Их убирают коммунальные службы, чтобы как можно скорее расчистить место происшествия. Также здесь работают спасатели и полицейские.

Многие автомобили, поврежденные взрывной волной и обломками, водители уже накрыли пленкой, чтобы уберечь их от непогоды. Кроме того, отдельно на земле, рядом с многоэтажкой, можно увидеть части вражеской ракеты, которые нашли среди обломков дома.

Что предшествовало

В ночь на 6 июля государство-агрессор РФ вновь устроило масштабный обстрел, ключевой целью которого был Киев. В городе после ракетных и дронных ударов зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Как писал OBOZ.UA, в результате массированного российского удара по Киеву в ночь на 6 июля погибла целая семья — отец, мать и их сын. Их тела обнаружили в подъезде разрушенного дома в Подольском районе.

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