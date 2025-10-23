Россия снова атаковала Киев "Шахедами": повреждены автомобили, дома и детский сад
Вечером в среду, 22 октября, российские войска устроили новую дроновую атаку на Киев. Под ударом в этот раз были Подольский, Оболонский и Деснянский районы столицы.
В Киеве работали силы ПВО по вражеским дронам. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Что известно о последствиях атаки РФ
В Подольском районе, по предварительной информации, обломки БПЛА упали на крышу жилого дома. По другому адресу обломки упали вблизи жилого дома.
По данным КГВА, в Подольском районе зафиксированы повреждения на пяти локациях, среди них – детский сад. Также известно о пяти поврежденных автомобилях.
Информация о пострадавших или других повреждениях инфраструктуры уточняется.
В Оболонском районе Киева зафиксировано повреждение жилого здания обломком БПЛА. Предварительно без пострадавших.
В Деснянском районе повреждения получил многоквартирный дом. Предварительно без пожара и пострадавших, написал Ткаченко.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 октября в столице Украины прогремели сильные взрывы из-за российской комбинированной атаки: враг ударил по Киеву баллистикой и дронами. После этого разгорелись пожары в нескольких районах города.
Горели, в частности, многоэтажки. Погибли по меньшей мере два человека, 29 киевлян пострадали, среди раненых – пятеро детей.
Вследствие российской террористической атаки на Киевщину в ночь на 22 октября погибли младенец, 12-летняя девочка и женщина. Их тела обнаружили на месте пожара частного дома в селе Погребы.
