Россия снова атаковала Киев 'Шахедами': повреждены автомобили, дома и детский сад

Вечером в среду, 22 октября, российские войска устроили новую дроновую атаку на Киев. Под ударом в этот раз были Подольский, Оболонский и Деснянский районы столицы.

В Киеве работали силы ПВО по вражеским дронам. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Что известно о последствиях атаки РФ

В Подольском районе, по предварительной информации, обломки БПЛА упали на крышу жилого дома. По другому адресу обломки упали вблизи жилого дома.

По данным КГВА, в Подольском районе зафиксированы повреждения на пяти локациях, среди них – детский сад. Также известно о пяти поврежденных автомобилях.

Информация о пострадавших или других повреждениях инфраструктуры уточняется.

В Оболонском районе Киева зафиксировано повреждение жилого здания обломком БПЛА. Предварительно без пострадавших.

В Деснянском районе повреждения получил многоквартирный дом. Предварительно без пожара и пострадавших, написал Ткаченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 октября в столице Украины прогремели сильные взрывы из-за российской комбинированной атаки: враг ударил по Киеву баллистикой и дронами. После этого разгорелись пожары в нескольких районах города.

Горели, в частности, многоэтажки. Погибли по меньшей мере два человека, 29 киевлян пострадали, среди раненых – пятеро детей.

Вследствие российской террористической атаки на Киевщину в ночь на 22 октября погибли младенец, 12-летняя девочка и женщина. Их тела обнаружили на месте пожара частного дома в селе Погребы.

