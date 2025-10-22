Россия атаковала Киев баллистикой, раздались мощные взрывы и начался пожар: подробности

В ночь на 22 октября в столице Украины прогремели сильные взрывы из-за российской баллистической атаки. Предварительно, после этого разгорелся пожар.

"Взрывы в Киеве. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – писал мэр Киева Виталий Кличко около 01:10 среды. Примерно через 10 минут в Telegram-канале КГГА заявили, что возгорание произошло в Голосеевском районе.

По неофициальной информации мониторинговых каналов, пуск баллистики по Киеву войска российской оккупационной армии осуществили из района Клинцов (Брянская область). Цель начала фиксироваться уже перед самой столицей.

Предварительно, целью агрессора был энергообъект.

Призываем всех жителей: если в вашем регионе объявлена воздушная тревога – не игнорируйте опасность, спускайтесь в укрытия или найдите другое безопасное место! Не снимайте работу ПВО или прилеты. За публикацию подробной информации об этом грозит уголовная ответственность!

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на 21 октября в энергосистеме Украины уже наблюдался дефицит, электроэнергии не было достаточно, из-за чего действовали графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В то же время масштабные отключения света продолжались на Черниговщине.

