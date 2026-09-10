Повреждено более 30 объектов, есть пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях очередного удара РФ по Киевщине

В течение среды, 9 сентября, страна-агрессор РФ продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, имеются повреждения, пострадали мирные жители.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака РФ

"Враг продолжает наносить удары по Киевской области с помощью ударных дронов. За прошедшие сутки в результате вражеских атак пострадали три человека. Вся необходимая помощь была оказана", – говорится в сообщении.

Так, наибольшие повреждения зафиксированы в Фастовском и Бучанском районах. Всего в области повреждено 32 объекта: 26 частных домов, 4 транспортных средства и 2 производственно-складских помещения.

Глава КОВА добавил, что на местах работают все необходимые службы. Специалисты обследуют поврежденные дома и ликвидируют последствия атаки.

Что предшествовало

Вечером в среду, 9 сентября, Хмельницкий подвергся атаке российского реактивного БПЛА. Задействовались силы ПВО, в результате сбивания воздушной цели произошло падение обломков, после чего на территории одного из рынков вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 сентября российская оккупационная армия совершила новую воздушную атаку на Украину. Враг задействовал 149 БПЛА различных типов.

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