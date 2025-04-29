Россия атаковала Киев 'Шахедами': вспыхнули пожары, есть пострадавшая

Российские оккупационные войска в ночь на вторник, 29 апреля, направили на Киев ударные беспилотники типа "Шахед", в столице и пригороде работали силы ПВО. В Деснянском районе зафиксировано падение обломков сбитых вражеских БПЛА, вспыхнули пожары.

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Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на своем канале в Telegram. Корреспонденты OBOZ.UA сообщали, что взрывы в Киеве и области было слышно около 1:00.

По словам Кличко, в Деснянском районе горел частный дом и автомобили. В результате российской атаки ранения получила одна женщина.

Позже мэр уточнил, что сгорело трехэтажное здание базы отдыха.

"В результате падения обломков в Деснянском районе сгорело трехэтажное здание базы отдыха. Пострадала одна женщина, которой медики оказали помощь на месте", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– ночью 24 апреля россияне атаковали Киев "Шахедами", ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе частично разрушен жилой дом. В результате вражеской атаки погибли 13 человек – все жители одного из домов. Кроме того, ранения получили 87 киевлян.

– Среди погибших брат и сестра, Никита и София Козловы – дети врачей. А также 17-летний Даниил Худя и его родители – Олег и Виктория.

– 26 апреля спасатели завершили ликвидацию последствий российского ракетного удара. На месте трагедии они работали более 60 часов непрерывно – разобрали и вывезли более 2400 кубометров разрушенных строительных конструкций.

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