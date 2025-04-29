Россия атаковала Киев "Шахедами": вспыхнули пожары, есть пострадавшая
Российские оккупационные войска в ночь на вторник, 29 апреля, направили на Киев ударные беспилотники типа "Шахед", в столице и пригороде работали силы ПВО. В Деснянском районе зафиксировано падение обломков сбитых вражеских БПЛА, вспыхнули пожары.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на своем канале в Telegram. Корреспонденты OBOZ.UA сообщали, что взрывы в Киеве и области было слышно около 1:00.
По словам Кличко, в Деснянском районе горел частный дом и автомобили. В результате российской атаки ранения получила одна женщина.
Позже мэр уточнил, что сгорело трехэтажное здание базы отдыха.
"В результате падения обломков в Деснянском районе сгорело трехэтажное здание базы отдыха. Пострадала одна женщина, которой медики оказали помощь на месте", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA:
– ночью 24 апреля россияне атаковали Киев "Шахедами", ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе частично разрушен жилой дом. В результате вражеской атаки погибли 13 человек – все жители одного из домов. Кроме того, ранения получили 87 киевлян.
– Среди погибших брат и сестра, Никита и София Козловы – дети врачей. А также 17-летний Даниил Худя и его родители – Олег и Виктория.
– 26 апреля спасатели завершили ликвидацию последствий российского ракетного удара. На месте трагедии они работали более 60 часов непрерывно – разобрали и вывезли более 2400 кубометров разрушенных строительных конструкций.
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