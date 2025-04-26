В Святошинском районе Киева завершили ликвидацию последствий российского удара, от которого погибли 12 человек. Фото

В Святошинском районе Киева завершили ликвидацию последствий российского ракетного удара В результате атаки, которая произошла 24 апреля, погибли 12 человек, еще 87 получили ранения.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. "В Святошинском районе завершили ликвидацию последствий ракетного удара. В результате атаки российской ракеты погибли 12 человек. Каждая потеря – это отдельная трагедия, которая болит сердце каждого украинца. Враг разрушил семьи, сделал сиротами детей, оставил десятки семей без жилья и надежды. Это горе не только для Киева, но и для всей страны", – говорится в сообщении.

От обстрела пострадали 54 многоквартирных дома, повреждены 723 квартиры разной степени разрушения. На сегодня подано уже 530 заявлений на возмещение ущерба через подразделение социальной защиты Святошинской районной администрации.

На месте трагедии спасатели работали более 60 часов непрерывно. Они разобрали и вывезли более 2400 кубометров разрушенных строительных конструкций.

В результате атаки 24 апреля погибли 12 человек, еще 87 человек получили ранения.

"Искренняя благодарность всем, кто с первых минут был на месте трагедии – спасателям, медикам, полиции, коммунальщикам, военным и волонтерам. Ваша работа – это настоящий героизм", – добавил Ткаченко.

Напомним, российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом. К сожалению, в результате вражеской атаки погибли 12 человек – все жители одного из домов.

Среди них брат и сестра, Никита и София Козловы – дети врачей. А также 17-летний Даниил Худя и его родители – Олег и Виктория.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российских ракетных обстрелов Киева в четверг, 24 апреля, погибли два ребенка. Ими оказались сын и дочь врача Национального института рака.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 25 апреля, вместе с дипломатическими представителями государств и международных организаций, работающих в Украине, побывал на месте удара баллистики по Киеву.

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