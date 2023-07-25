Россия атаковала Киев 'Шахедами': силы ПВО уничтожили все вражеские дроны

Ночью вторника, 25 июля, страна-агрессор РФ атаковала с воздуха столицу Украины. Были применены иранские дроны-камикадзе Shahed, которые не достигли целей благодаря успешной работе нашей ПВО.

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Защитники сбили все вражеские ударные беспилотники, летевшие на Киев. О деталях атаки рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Напомним, что этой ночью воздушная тревога в столице длилась три часа с 01:57 до 05:01, а в области она продолжилась немного длиннее. Жителей региона предупреждали, что на подступах к Киеву работает ПВО, и призвали оставаться в безопасности до отбоя.

Утром глава КМВА сообщил: предварительно, враг применил иранские барражирующие боеприпасы типа Shahed. Это стало уже шестой атакой дронов на столицу за июль.

"Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев. По информации на эту минуту – в столице обошлось без жертв и разрушений (данные оперативного возведения уточняются, следите за возможными обновлениями)", – написал он после отбоя тревоги в городе.

В ОВА отметили, что в области тоже отработала противовоздушная оборона. Граждан призвали соблюдать информационную гигиену – не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлый раз оккупанты атаковали Киевщину дронами-камикадзе 11 июля. Тогда силы ПВО сбили все "Шахеды", обломки которых нанесли повреждения в одном из населенных пунктов области.

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