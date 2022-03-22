ВСУ выбили оккупантов из села Мощун на Киевщине, которое ранее разгромили 'кадыровцы'. Видео

В понедельник, 21 марта, Вооруженные силы Украины выбили российских фашистов из села Мощун Киевской области. Населенный пункт неделю назад был местом тяжелых боев, ведь он входит в так называемое Гостомельское направление.

В сети показали кадры, на которых видно, как украинские защитники вошли в уничтоженное село, где до этого успели побывать и кадыровцы, и российские десантники. Как видно из видео, здесь не осталось ни одного целого дома (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

Село Мощун входит в Бучанский район Киевской области. И в мирное время оно было известным местом отдыха.

Сегодня же "освободители" превратили село в развалины. Войска страны-агрессора целенаправленно уничтожают инфраструктуру Украины.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как оккупанты "освободили" село Мощун в Киевской области. На опубликованном снимке, сделанном с высоты птичьего полета, видно, что большинство домов в населенном пункте уничтожено в результате обстрелов оккупантов.

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