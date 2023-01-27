Из семьи учителей, карьеру строила сама: что известно о погибшей в Броварах помощнице главы МВД

В авиакатастрофе в Броварах под Киевом 18 января погибла 26-летняя Татьяна Шутяк. Девушка находилась в том самом вертолете, который разбился во дворе жилого дома. Татьяна была заместителем директора Патронатной службы МВД и летела в одной команде с главой ведомства Денисом Монастырским.

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Телефон дочери уже не отвечал

24 января Татьяна Шутяк отметила бы свой день рождения, ей должно было исполниться 27 лет. В тот день, 18 января, она в последний раз отправилась в рабочую поездку, которая закончилась трагедией.

Вертолет по не установленным пока причинам разбился в городе Бровары под Киевом. Падая, он зацепил детский садик "Джерельце", из-за этого произошел взрыв и пожар. Сам французский вертолет Super Puma упал возле подъезда многоэтажного дома и сгорел.

О том, что дочь погибла, мама Татьяны Валентина узнала только днем. Женщина много лет работает учителем начальных классов в школе села Соколовка Хмельницкой области и с самого утра проводила уроки онлайн.

Когда в новостях увидела сообщение о том, что разбился вертолет с Денисом Монастырским, сразу поняла, что там была и Татьяна. Тут же набрала номер телефона дочери, но тот уже не отвечал.

Карьера началась со стажировки в ВР

В селе Соколовка о Тане Шутяк рассказывают много хорошего. Девушка выросла в учительской семье.

"Ее дедушка был директором нашей школы, бабушка – заслуженный учитель Украины, преподавала математику. Мама работает учителем начальных классов", – перечисляет бывший председатель сельсовета Инна Мамчур.

Отец раньше ездил на заработки за границу, сейчас на пенсии.

Сама Татьяна была очень смышленой девочкой и все время пыталась объять все, что можно.

"Школу окончила с золотой медалью, хорошо училась, участвовала во всевозможных олимпиадах. Занималась музыкой, играла на гитаре. Словом, она везде успевала", – продолжает Мамчур.

Однако идти в педагоги Таня не захотела, ее интересовала история и юриспруденция. Поэтому она поступила в Одесскую юридическую академию, которую и окончила с красным дипломом.

Оттуда и началась ее карьера. Трех студентов вуза отправили на стажировку в Верховную Раду. Татьяна работала в Комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, там познакомилась с Денисом Монастырским, который тогда был депутатом и возглавлял этот комитет.

Через некоторое время она стала его помощницей, а когда Монастырского назначили главой МВД, то тоже перешла на работу в это ведомство.

Ивана встретила в академии

Однако в Соколовке говорят, что мало знали о карьере Тани Шутяк, она никогда не хвасталась своими достижениями. Даже мама после похорон, послушав речи тех, кто приехал проводить дочь в последний путь, сказала, что многого не знала о своей дочери.

Таня всегда говорила родным только то, что у нее все хорошо, и чтобы о ней не беспокоились.

В селе вспоминают, что в день полномасштабного вторжения России в Украину Таня приехала домой навестить близких. Мама ей предлагала остаться дома, подождать. Но она прямо сказала: "Я не предатель и не крыса, чтобы куда-то сбегать. Я должна быть на работе" – и на другой день уехала в Киев.

У Татьяны Шутяк остались родители, старшая сестра, а также жених Иван, с которым они были вместе уже почти 10 лет. "Они познакомились, когда Таня поступила в академию, вместе учились, во время учебы работали. Летом самостоятельно ездили отдыхать, без всяких путевок, сами, где-то и автостопом. Вместе и на стажировку пошли", – говорит Инна Мамчур.

24 января, в день рождения любимой Иван тоже приезжал в село, навестил Танину могилу.