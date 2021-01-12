Ремонт Шулявского моста в Киеве продлили на год

Ремонт Шулявского путепровода, транспортной развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Гетьмана, продлили до 31 декабря 2021 года.

Документ о дополнительном соглашении опубликовал журналист Евгений Куксин в своем Telegram-канале.

Причиной продления срока реконструкции за почти 2 миллиарда гривен бюджетных средств стало введение карантинных ограничений.

Ремонт Шулявского моста продлили

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева 15 декабря на проезжую часть Шулявского моста упало три столба освещения. В результате падения электроопор были повреждены восемь автомобилей.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК.

Шулявский мост был открыт в 1964 году. В начале 1980-х годов путепровод реконструировали, а также были достроены заезды по эстакаде с проспекта Победы.

27 февраля 2017-го произошло частичное обрушение конструкций моста. Комментируя ситуацию, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мост не был аварийным, а просто устал от времени.

После капитального ремонта 28 декабря 2019 года движение на мосту восстановили.