Ремонт Шулявського моста в Києві продовжили на рік

Ремонт Шулявського шляхопроводу, транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги та вулиці Гетьмана, продовжили до 31 грудня 2021 року.

Документ про додаткову угоду опублікував журналіст Євген Куксін у своєму Telegram-каналі.

Причиною продовження терміну реконструкції за майже 2 мільярди гривень бюджетних коштів стало введення карантинних обмежень.

Ремонт Шулявського моста продовжили

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Солом'янському районі Києва 15 грудня на проїжджу частину Шулявського моста впало три стовпа освітлення. В результаті падіння електроопор було пошкоджено вісім автомобілів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) КК.

Шулявський міст був відкритий в 1964 році. На початку 1980-х років шляхопровід реконструювали, а також були добудовані заїзди по естакаді з проспекту Перемоги.

27 лютого 2017 го сталося часткове обвалення конструкцій моста. Коментуючи ситуацію, мер Києва Віталій Кличко заявив, що міст не був аварійним, а просто втомився від часу.

Після капітального ремонту 28 грудня 2019 року рух на мосту відновили.