Рейдерство земли под прикрытием 'армии': в Броварах псевдовоенные пытаются захватить сельское хозяйство 'Войтовское'

В Броварах Киевской области псевдовоенные пытаются захватить сельское хозяйство "Войтовское". За этим стоит довольно знаменитый рейдер в Киевской области, фигурант множества уголовных дел, директор сомнительных ООО "Альянс добровольцев" и "Платон.003" Олег Зубачев.

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Община местной ОТГ намерена обращаться за помощью и поддержкой к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил адвокат СООО "Войтовское".

Первые попытки отжать поля и урожай фермеров сельского хозяйства Войтовское со стороны Зубачева были еще в 2021 году. Тогда он организовал рейдерский сбор урожая подсолнечника в хозяйстве Войтовское и украл подсолнечника на 12 млн гр. Однако это дело так и не было расследовано из-за того, что началась широкомасштабная война.

Но в октябре 2022 года Зубачев в сговоре с регистратором, по поддельным документам, где были поддельные подписи и использованы поддельные печати, перерегистрировал на себя 900 га земли СООО "Войтовское".

В марте 2023 года, когда аграрии пытались обработать свои земли, Зубачев с кучей титушек, одетых в военную форму, совершил нападение на комбайнеров и трактористов. Их избили, нанеся физические увечья, а также угрожали оружием.

По словам адвоката, полиция Броваров и прокуратура Киевской области отстранились от этой ситуации. Следователи же броварской полиции закрыли уголовное дело против Зубачева, что, как отмечает адвокат, стало результатом коррупционных договоренностей. Хотя Зубачев лично был на поле, избивал рабочих и угрожал им применением оружия.

"Причина безнаказанности Зубачева – банальна. Все свои действия он прикрывает "армией", в которой на самом деле ни он сам, ни тетушки его не служат. Зубачева раньше был заместителем командира в батальоне "Айдар". Благодаря таким родственным связям у Зубачева поддельные документы о якобы службе в ССО "Айдар", – утверждает представитель СООО "Войтовское".

Сельскохозяйственное предприятие пытается бороться с рейдерами из-за обращения в правоохранительные органы и Министерство юстиции. Однако результата пока нет.

Адвокаты СООО "Войтовское" также обращались в Офис Генерального прокурора для проверки, почему фастовская прокуратура не видит оснований для привлечения к уголовной ответственности регистратора, которая при отсутствии заявителей перерегистрировала земли на основании поддельных документов. Офис Генерального прокурора направил обращение в Киевскую областную прокуратуру и ответа пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении 15 членам преступной организации, занимавшейся рейдерским захватом автостоянок и гаражных кооперативов. Злоумышленники захватывали чужое имущество и земли путем угроз и поддельных документов.

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