Ракетная атака на Киев 8 июля: Кличко рассказал, сколько пострадавших находится в стационарах медучреждений

После ракетного обстрела Киева российскими военными преступниками 8 июля в столичных медучреждениях остаются на лечении 33 взрослых и 6 детей. Это только те пострадавшие, которых врачи оставили в стационарах.

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Об этом вечером 10 июля сообщил глава столицы Виталий Кличко. По его словам, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

"В стационарах столичных медучреждений остаются 33 взрослых пострадавших. Из них четверо – в тяжелом состоянии. И шестеро детей, госпитализированных из больницы Охматдет", – уточнил Кличко.

Мэр добавил, ссылаясь на новую информацию от судмедэкспертов, что специалисты идентифицировали тела и фрагменты тел всех погибших в результате вражеской атаки 8 июля. Таким образом, в столице из-за российских обстрелов 8 июля погибли 33 человека. Из них – пятеро детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве уже завершили все аварийно-спасательные работы после атаки 8 июля. Кроме указанного числа погибших, еще 121 человек пострадал. В столице было ликвидировано 11 пожаров общей площадью 3380 кв.

В частности, в больнице "Охматдет" погибли 2 человека, в жилом доме по ул. Владимира Сальского – 14 человек, из них – 5 детей, в бизнес-центре "Доминион" – 7 человек, в клинике "Адонис" – 9. Недалеко от станции метро "Лукьяновская" погибли 2 человека.

Благодаря оперативным действиям спасателей 10 человек удалось спасти. Из них – трое детей.

К ликвидации последствий ракетных обстрелов во всех районах столицы привлекалось 798 человек и 185 единиц техники.

Всего из-за варварских действий оккупантов повреждения и разрушения получили 129 зданий. Ликвидировано 11 пожаров общей площадью 3380 кв.

Сеть поразили кадры с раненым в "Охматдете" маленьким ребенком. Испуганный малыш, лицо которого пострадало от прилета российской ракеты, плачет от боли.

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