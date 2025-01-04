Работы продолжались три дня подряд: в Киеве завершили разбор завалов дома на Печерске, куда попал 'Шахед'. Фото

В Киеве завершили разбор завалов жилого дома в Печерском районе, произошедших в результате атаки российских террористов 1 января. Спасатели ГСЧС, коммунальные службы и волонтеры работали на этом месте в течение трех суток подряд.

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Об этом сообщили в МВД Украины. В ведомстве отметили, что к ликвидации последствий привлекали 382 спасателя и 117 единиц техники ГСЧС.

Оккупанты в первый день нового 2025 года убили на этом месте двух человек – известных киевских ученых Игоря Зиму и его жену Олесю Сокур. Кроме того, в результате удара россиян еще четверо жителей дома на Печерске получили ранения. Также из-под завалов чрезвычайники спасли 4 человека.

В ходе работ сняли и разобрали 5 монолитных бетонных плит, вывезли более 850 тонн строительного мусора.

В этот раз повреждения жилого дома на Печерске были нетипичными, поэтому спасателям пришлось задействовать специальную высотную технику.

Напомним, в первый день нового года российские оккупанты обстреляли Киев дронами. В результате атаки врага пострадали семь человек, двое погибли.

Как сообщал OBOZ.UA:

Утром 1 января в Киеве защитники неба уничтожили череду ударных дронов, которыми атаковала Россия. Обломки сбитых целей попадали в нескольких районах: там возникли пожары и повреждения. В центре столицы два человека погибли, семеро пострадали.

Русской дрон-камикадзе в Печерском районе повредил здание, построенное в 1930-х годах. В результате атаки полностью уничтожена краеугольная декоративная башня и несколько этажей старого здания.

В Киеве российский дрон 1 января во время атаки попал в квартиру украинского нейробиолога и профессора Игоря Зимы. К сожалению, ученый и его жена погибли.

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