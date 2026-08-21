'Пусть уезжают в свою Африку и едят бананы': в Киевской области женщина набросилась на нигерийку и её 6-летнюю дочь с расистскими обвинениями

В Крюковщине Бучанского района Киевской области произошел расистский конфликт в студии детской акробатики, в ходе которого женщина, по словам очевидцев, оскорбляла нигерийку и ее 6-летнюю дочь. Инцидент зафиксировали на видео, которое распространили в соцсетях.

Видео дня

Ситуация произошла во время занятия для детей. По предварительной информации, к матери и её маленькой дочери подошла другая посетительница и начала высказываться по поводу их происхождения.

Видео с инцидентом распространили в сети

Кадры конфликта опубликовала @nastya_aldakimova в сети Threads. На видео слышно, как женщина использует расистские высказывания, в частности говорит: "Пусть уезжают в свою Африку, едят бананы с пальмы".

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Запись сделала преподавательница детской акробатики. Именно на её занятие темнокожая девушка привела свою 6-летнюю дочь.

Слова женщины были обращены к матери и ребенку. При этом точная причина, по которой возник спор, пока неизвестна.

Что известно о конфликте

По словам очевидцев, во время ссоры одна из посетительниц начала оскорблять женщину нигерийского происхождения и ее дочь. При этом подробности того, что предшествовало конфликту, в открытых источниках не сообщаются.

Видео вызвало обсуждение в соцсетях. Пользователи обратили внимание на высказывания, прозвучавшие во время конфликта, а также на то, что они были направлены, в частности, против 6-летнего ребенка.

На данный момент нет информации об официальном решении по поводу инцидента. Также не сообщалось о правовой оценке действий участников конфликта.

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