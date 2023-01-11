Как я мечтаю, чтобы вместе с потерей гражданства – у Деркача конфисковали недостроенный паркинг возле Центрального вокзала Украины, который заложили еще в январе 2001 года.

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Цей триярусний прищ вже 20 років стоїть недобуваним наркопритоном. І, якби хто питав, 250 метрів дороги від Вокзальної площі до вулиці Льва Толстого на даху паркінгу за документами досі не здано у експлуатацію.

Мрію, що Київрада нарешті припинить договір оренди ділянки площею 1,67 га з ТОВ "Валентин Плюс", яку пов'язують з родиною Деркача. Ще вальнуть його компанії судовий позов на компенсацію за невиконання інвестзобов'язань.

А потім вже "Київпарктранссервіс" самостійно, або з залученням інвестицій добудує паркінг на 600 місць біля вокзалу.

І буде всім щастя! На практиці, а не тільки для гучної новини.