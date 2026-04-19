Проводы в Киеве: тысячи людей пришли на могилы родных. Фоторепортаж

С 19 по 22 апреля в Украине продолжаются поминальные дни. В воскресенье тысячи киевлян пришли навестить могилы своих родных на Лесном кладбище столицы.

Видео дня

Как сообщает корреспондент OBOZ.UA, доехать до кладбища можно только общественным транспортом, доступ частных автомобилей сейчас ограничен. За порядком на кладбище следят правоохранители.

В поминальные дни столица традиционно переживает значительный наплыв людей на кладбищах. В этом году на Лесном кладбище собрались тысячи киевлян. Люди убирали могилы, приносили цветы и зажигали лампадки. Некоторые, по обычаю, принесли поминальный обед.

Напомним, в Киеве в поминальные дни, с 19 по 22 апреля, городские власти организовали дополнительный транспорт к кладбищам. Он будет курсировать с 6:00 и ориентировочно до 16:00.

Также OBOZ.UA сообщал, с 18 по 22 апреля, во время поминальных дней, правоохранители усилят меры безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!