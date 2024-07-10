'Проводим экспертную оценку': гендиректор 'Охматдета' рассказал о последствиях российской атаки по детской больнице

Российские террористы 8 июля полностью разрушили один корпус "Охматдета" в Киеве, а также повредили еще шесть зданий детской больницы. На месте работают эксперты, которые оценивают потери, причиненные путинскими извергами.

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Также специалисты определяют, что нужно сделать для восстановления больницы. Об этом рассказал гендиректор киевской детской больницы "Охматдет" Владимир Жовнир в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, полностью разрушен блок, где проводился гемодиализ. Еще шесть корпусов больницы получили разной степени повреждения. Предварительно в аварийном состоянии находится старый хирургический корпус.

"Мы проводим также экспертную оценку по строительным работам, которые нужно сделать, и по потерянному имуществу, медоборудованию", – сказал Жолнер.

Гендиректор добавил, что сейчас идет восстановление инфраструктуры больницы. По его словам, уже возобновили поставки электроэнергии, медицинские газы – кислород и сжатый воздух, сделали водоснабжение, закрыли ДСП и пленкой почти все окна больницы.

Владимир Жовнир отметил, что на 10 часов 10 июля на восстановление больницы удалось собрать 359 млн грн. По его словам, эта сумма постоянно растет.

Напомним, гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнир выступил на заседании ООН. Он рассказал участникам о том, что во время российского удара непосредственно в помещениях учреждения находилось более 600 пациентов и почти столько же работников. Двое взрослых погибли (одна из них – молодой врач). Ранены 300 человек, из них восемь – дети.

Как сообщал OBOZ.UA:



В Киеве уже завершили все аварийно-спасательные работы после атаки 8 июля. Всего из-за варварских действий оккупантов повреждения и разрушения получили 129 зданий. В столице было ликвидировано 11 пожаров общей площадью 3380 кв.

В результате российской ракетной атаки 8 июля в Украине погибли по меньшей мере 43 гражданина, еще почти 200 получили ранения. Только в Киеве жертвами российской агрессии стали 33 человека, из них пятеро детей. Еще 121 человек, среди которых 10 детей, пострадал в столице.

В среду, 10 июля, в одной из больниц столицы скончался маленький мальчик. На момент ракетного удара он находился в критическом состоянии в отделении реанимации "Охматдета".

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