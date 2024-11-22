Противовоздушная оборона Киева будет усилена, назначен новый руководитель – источник

Противовоздушная оборона Киева будет усилена. В частности, создается отдельная военная группировка ПВО для защиты воздушного пространства над столицей.

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Об этом пишет "Телеграф", ссылающийся на источник в руководстве ВСУ. Такое решение было принято в связи с "текущими угрозами".

Так, в Киевскую область были дислоцированы новые силы и средства ПВО. Также была усилена координация и эффективность работы мобильных огневых групп.

Командовать новой военной структурой будет полковник Юрий Череващенко.

Как узнал OBOZ.UA, ранее полковник Юрий Аркадьевич Череващенко работал на должности начальника отдела развития, заместителя командующего войсками противовоздушной обороны Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Это не "кабинетный военный". Именно господин Череващенко вместе с полковником Александром Павлюком в начале прошлого года создавал первую группу (на фото ниже) из тридцати мобильных бригад быстрого реагирования ПВО.

Под "текущими угрозами", вероятно, подразумеваются новые, будущие ракетные атаки столицы.

Напомним: на фоне сообщений, что 21 ноября Россия ударила по Днепру экспериментальной баллистической ракетой средней дальности, которую Путин назвал "новейшим оружием", появилась информация о возможности ударов по правительственным зданиям в столице. В словах московского диктатора были намеки на то, что удар новой ракетой не последний.

Кстати, Канада уже передала Украине систему противовоздушной обороны NASAMS. Ее заказали в США еще в 2023 году.

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