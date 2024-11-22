'Все должны работать одинаково': Зеленский резко отреагировал на 'выходной' в Верховной Раде из-за угрозы ракетного удара

Заседание Верховной Рады, которое должно было состояться 22 ноября, отменили из-за якобы угрозы российского удара по правительственному кварталу. Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на такой "выходной" для народных избранников.

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Глава государства в своем обращении к стране отметил, что протоколы безопасности никто не менял, и "сейчас они такие же, как и раньше". А информация о возможности удара не является "разрешением на выходной".

Как сообщал OBOZ.UA, в отличие от парламентариев, аппарат президента 22 ноября работал в штатном режиме, хотя и "с соблюдением стандартных мер безопасности". По словам Зеленского, эти меры безопасности одинаковы для всех.

"Если звучит сигнал воздушной тревоги, надо реагировать, беречь себя и идти в укрытие. Какой бы ни была российская ракетная угроза, ее нельзя игнорировать. Но когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать одинаково", – подчеркнул. президент.

Информация о возможном ударе россиян, даже от разведки, – это только информация, а "не разрешение на выходной", подчеркнул глава государства.

"Это касается всех – от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти, до органов управления в областях и громадах. Сирена звучит – идем в укрытие. А когда нет сирены – работаем и служим. На войне иначе не бывает", – отметил он. .

Зеленский добавил, что российский диктатор Путин "будет и дальше запугивать нас, потому что он на этом свою власть построил", но это не повод не работать.

Информация о возможности удара по правительственным зданиям в столице появилась на фоне сообщений, что 21 ноября Россия ударила по Днепру экспериментальной баллистической ракетой средней дальности, которую Путин назвал "новейшим оружием". В словах московского диктатора были намеки на то, что это не последний подобный удар.

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