Протесты под КГГА: жители Никольской Слободки требуют убрать баррикады

28 августа жители жилого массива Никольская Слободка вышли под стены Киевской городской государственной администрации, чтобы поддержать развитие собственного микрорайона.

Об этом сообщает телеканал LIVE. По словам митингующих, им надоели баррикады, перекрывающие проезд по улицам и произвол неизвестных, которые установили блокпост на проезжей части.

"У застройщика все разрешительные документы в наличии. Застройщик, с которым мы разговаривали, готов выделить на инфраструктуру нашего района 2 млн долларов. Это большая сумма, ее можно потратить на нужды нашего района", – заметил один из протестующих.

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Он также добавил, что застройщик стремится подписать меморандум с жителями района и начинать строительство домов.

"Я против того беспорядка, который развели на баррикадах, они манипулируют. Я также жительница Слободки, общаюсь со своими соседями, с людьми, которые думают иначе, но они не на баррикадах том, что имеют работу. А псевдоактивисты с утра до вечера сидят на баррикадах. За что они живут, за какие деньги скажите мне?" – задалась вопросом одна из митингующих.

Также во время акции не обошлось без давки и провокаций, ведь на протестующих начали нападать неизвестные.

Вопреки провокациям местные жители, которые выступают за развитие района, все же смогли провести акцию. Люди говорят, инфраструктура должна развиваться, а баррикадный проплаченный произвол нужно остановить.

Кроме того, чтобы власть услышала позицию настоящих жителей Никольской Слободки, участники акции пытались попасть в мэрию, однако полиция их не пустила.

"Я живу на Никольской Слободке уже 20 лет. Сегодня пришла выразить свою позицию, но, к сожалению, титушки не пустили нас в КГГА. Скрутили моего мужа и не дали донести то, что мы хотели сказать. Хотя мы просто хотим, чтобы наш район развивался", – пожаловалась на провокации под КГГА жительница Слободки.

Люди возмущены, что сегодня им не удалось поговорить с главой столицы. Однако они надеются, что беспорядок на Никольской Слободке прекратится.