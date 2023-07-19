'Пройдем и вас': Кличко в день рождения обратился к тем, кто пытается его уничтожить

Мэр Киева Виталий Кличко в свой день рождения поблагодарил тех, кто рядом с ним – независимо ли это помощники или критики, а также пообещал противостоять тем, кто пытается его обмануть.

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Такое сообщение появилось в Telegram-канале столичного руководителя.

"Друзья! Спасибо всем, кто рядом. И тем, кто помогает. И тем, кто критикует. Потому что это для меня – подсказки и еще больший стимул работать и преодолевать все вызовы", – написал Кличко.

Мэр Киева также выразил благодарность украинским воинам-защитникам, уже полтора года защищающим Украину от полномасштабного вторжения РФ.

Кличко также подчеркнул, что и дальше будет делать "все, что в моих силах, ради процветания и свободы" Киева и Украины.

"Как бы сложно ни было, мы справимся со всеми вызовами и победим! Слава Украине!" – написал мэр.

Он также обратился к своим противникам, предупредив, что сил у него хватит.

"PS А тем, кто делает недостойно, манипулирует и сознательно лжет и пытается уничтожить, скажу, что сил у меня хватит! И не такое приходилось проходить, поэтому пройдем и вас", – резюмировал городской голова.