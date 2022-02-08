Зоозащитница заявила про отравление собак в Киеве: одна уже погибла. Фото и видео 18+

Зоозащитница Юлия Трусанова заявила, что догхантеры в Киеве якобы снова начали травить бродячих собак. Одно животное, по ее словам, нашли мертвым, а еще одно попало в реанимацию.

Об этом она написала на своей странице в Facebook во вторник, 8 января. Трусанова заявила, что собак нашли в районе столичного Гидропарка, за Венецианским мостом (чтобы посмотреть фото и видео 18+, доскролльте до конца страницы).

"Счет на минуты! Гидропарк! Прямо сейчас в районе тренажеров две собаки с признаками отравления, одна собака уже мертва. Кто может помочь, приехать на место и вызвать полицию?" – написала она.

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Трусанова напомнила, что год назад на этом же месте также находили отравленных собак. Тогда в городской ветеринарной клинике заявили, что животные погибли от энтерита (патология, при которой воспаляется слизистая тонкого кишечника), а в полиции не согласились открывать уголовное производство.

"Ровно год назад на том же месте отравили собак. Их тела я лично передала при сотрудниках полиции сотрудникам КП Киевская городская больница ветеринарной медицины. Через двое суток, его руководитель Наталья Мазур заявила, что собаки погибли...от энтерита. Я одна ничего не добилась. История повторяется", – написала она.

Позже Трусанова сообщила, что ее страницу в сети взломали и пост про отравление собак был удален. В новом сообщении она отметила, что тело погибшего животного отправили на экспертизу, а на месте работали правоохранители.

"На месте была полиция, заявление написала Надежда Чудная, поддерживают юристы URSA Марина Суркова и Ярослава Коба, об отравлении сообщила Людмила Иванченко. Тело собаки забрали на экспертизу в Киевскую городскую больницу ветеринарной медицины (по словам полиции)", – написала она.

Напомним: в феврале 2021 года столицу встревожила информация о том, что догхантеры массово травят собак ядом, окрашивающим снег в розовый цвет, который видели в разных районах Киева. Тогда в зоозащитной организации "Зоопатруль Киев" в течение нескольких дней пытались найти подтверждение смертей собак, которые были связаны бы с "розовым снегом", но активистам не удалось найти ни одной такой смерти.

Специалисты признавали, что отдельные препараты, облюбованные догхантерами, с большой долей вероятности могут поменять цвет снега. Но чтобы собака пострадала – ей необходимо проглотить очень много такого снега. Детальнее об этом – в материале.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине тех, кто жестоко обращается с животными, будут ждать штрафы и даже лишение свободы. Народные депутаты приняли новый законопроект, который прописывает целый ряд запретов. Наказание предусматривается как за избиение зверей, так и за выгул домашних любимцев без намордника.