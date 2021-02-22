В Киеве переполох из-за отравления собак 'розовым снегом': как уберечь домашних любимцев

Уже несколько дней Facebook переполнен встревоженными сообщениями: догхантеры вышли на "тропу войны" и массово травят собак ядом, окрашивающим снег в розовый цвет, который видели в разных районах Киева, а также в других регионах Украины.

Зоозащитники и собаководы призывают всех владельцев четвероногих питомцев быть максимально осмотрительными и внимательными во время прогулок. Что представляет из себя пресловутый "розовый снег", опасен ли он и действительно ли в столице массово травят собак – разбирался OBOZREVATEL.

Сотни сообщений и десятки фото странных ярко-розовых пятен на снегу спровоцировали в Киеве настоящую панику. Киевляне предостерегают друг друга о массовой кампании по отравлению собак в столице.

Поднявшуюся в Facebook волну подхватили и СМИ, выводя историю с "розовым снегом" на новый виток. "Догхантеры массово травят собак", "Розовым цветом они помечают места, где разбросан яд, через 6-7 часов краска обесцвечивается", – пишут журналисты.

При этом СМИ массово цитировали сообщения из соцсетей, посвященные происходящему. В частности, многие привели слова некого Николая Еременко, которого в публикациях представляют очевидцем странной смерти беспризорной собаки.

"Видел недавно, как один самовыгульный пес понюхал розовый снег (только понюхал), затем в панике побежал через дорогу и попал под машину. Действие снега очень сильное и мгновенно вызывает полную дезориентацию собаки и сбой всех инстинктов", – утверждал Еременко.

Цитируют в СМИ также одного из самых известных догхантеров Киева Алексея Святогора. Он не единожды заявлял, что отправил на тот свет сотни собак, за что был обвинен в жестоком обращении с животными и пропаганде подобного поведения. Правда, не так давно суд признал его невиновным в совершении подобного преступления.

И вот, судя по публикациям на ряде украинских сайтов, Святогор фактически признался в причастности к февральским отравлениям.

"Коллеги, еще раз по "розовому снегу". Поясняю и напоминаю! Вещество имеет специфический цвет потому, чтобы было заметно на первых этапах для самих себя. Вот тут пометили и раскидали, а вон там чисто и нету. Чтобы не было так, что три группы подряд обсыпали одну и ту же тропинку. Это неправильное расходование вещества!" – приводят в новостях и статьях взятый из соцсетей комментарий Святогора.

Вот только по какой-то причине СМИ, процитировавшие Еременко и Святогора, не указали, что взяты эти комментарии со страницы в Facebook с красноречивым названием "Зоошиза 18+", где и собираются люди, разделяющие взгляды последнего. И даже беглого взгляда на публикации в этой группе достаточно, чтобы понять: ее участники открыто стебутся над сообщениями о "розовом снеге" и над людьми, впавшими от них в паническое состояние.

К примеру, тот же Еременко, слова которого в СМИ приводят в качестве доказательства разбрызгивания сильнейшего яда, в соседней публикации потешается, что стал "звездой" и призывает единомышленников "не палить контору и не сбить волну".

То, что так называемые догхантеры действительно время от времени рассыпают яд, от которого умирают как дворовые, так и домашние собаки – и умирают в страшных мучениях – это факт. Однако к "розовому снегу" это вряд ли имеет отношение. По крайней мере, обратное до сих пор не установлено.

К примеру, в зоозащитной организации "Зоопатруль Киев" в течение нескольких дней пытались найти подтверждение смертей собак, которые были связаны бы с "розовым снегом". По состоянию на 19 февраля им не удалось найти ни одной такой смерти.

"Двое суток сбора информации на сегодняшний день не помогли выявить ни одного случая отравления животных, который можно было бы точно связать с появлением в нашем городе розовых пятен на снегу. Но бдительность терять всё-таки не стоит. Берегите своих питомцев!" – сообщается на странице организации в Facebook.

До сих пор нет результатов экспертизы вещества, окрашивающего снег в розовый цвет. Несмотря на то, что яркие пятна фиксируют практически во всех районах Киева, пока, похоже, никто за подобной экспертизой не обращался.

"Чтобы точно утверждать, что между этими пятнами и смертями собак есть связь – как минимум, должна быть сделана экспертиза этого вещества. Знаю, что съемочная группа телеканала "Киев" взяла образцы этого снега в нескольких дворах Деснянского района, должны были отправить на экспертизу. Если будет установлено, что это яд – нужно будет проводить вскрытие погибших собак. И только если вещество совпадет, можно будет говорить, что животное погибло от этого. Но такая экспертиза, по крайней мере, даст понимание, опасно это вещество или нет", – рассказала OBOZREVATEL активист "Зоопатруль Киев" Юлия Трусанова.

По ее словам, по состоянию на 19 февраля она знает о нескольких случаях отравления домашних собак. Но их владельцы не связывают это с "розовым снегом".

Скептически настроены по отношению к "снежной опасности" для четвероногих питомцев и ветеринары.

"Не могу сказать, что обращений по поводу отравлений животных сейчас стало больше. Количество отравлений возрастет, когда начнет таять снег. При этом, как правило, из-под снега "вытаивает" куча выброшенных испорченных продуктов, которые собаки могут подбирать и травиться", – рассказал OBOZREVATEL практикующий ветеринар Виталий Мусиенко, работающий, в частности, в Соломенском районе, откуда поступало очень много жалоб на "розовый снег" во дворах.

Двумя неделями ранее сообщалось о гибели собак вследствие отравления на территории Гидропарка. Тела погибших животных еще 25 января волонтеры передали на вскрытие в Киевскую больницу ветеринарной медицины. Уже на следующий день ее руководитель Наталья Мазур заявила: собаки погибли не от яда, а от вирусной инфекции.

"По поводу информации относительно отравления собак в Гидропарке, которая массово распространяется в некоторых СМИ. Вчера (25 января 2021 года. – Ред.) в наше предприятие поступило обращение по поводу животных, которых якобы отравили на территории Гидропарка. В результате проведенного вскрытия было установлено, что это не было отравление. Причиной смерти стала вирусная инфекция", – написала 26 января на своей странице в Фейсбук и.о. директора Киевской больницы ветеринарной медицины Наталья Мазур, которая призвала не манипулировать на важной теме защиты животных.

В комментариях к посту она уточнила: речь идет о 2 собаках, пораженных парвовирусным энтеритом. И подчеркнула: тем, кто обратится с официальным запросом, в Киевской больнице ветеринарной медицины готовы предоставить протоколы вскрытия погибших животных.

Впрочем, судя по комментариям других пользователей, поверили ей не все.

В частности, множество вопросов по поводу проведенной экспертизы и самого факта ее проведения возникло у представительницы ВО "Зоопатруль" Юлии Трусановой, которая и передавала тела погибших псов в Киевскую больницу ветеринарной медицины – в присутствии полицейских и с составлением заявления о совершении преступления.

"Когда я передавала тела погибших собак "Зоопомощи", мне сказали, что в больнице ничего не смогут сделать, пока я не получу постановление на вскрытие от следователя. И тут через сутки Наталья Мазур заявляет, что это был энтерит. Какое право она, не являясь судмедэкспертом, имела вообще какие-то действия проводить с этими телами? Кроме того, формально это были мои собаки – ведь я их передавала в возглавляемую ею организацию. Эти тела мне не вернули. А моя просьба предоставить мне данные о вскрытии, направленная на имя госпожи Мазур еще две недели назад – до сих пор без ответа. Я думаю, никакого вскрытия не было вовсе. Ей просто сказали сделать такое заявление. Может, для того, чтобы не было паники. Но собак в Гидропарке убирают, это факт", – уверена Трусанова.

Она также отмечает: погибшие собаки выглядели здоровыми. Тогда как энтерит, уверяет зоозащитница, сопровождается кровавой диареей, продолжающейся несколько дней – вследствие чего животные истощаются. На действия руководителя Киевской больницы ветеринарной медицины и инспектора Днепровского районного управления полиции, отказавшего в открытии производства по факту возможного отравления собак, сославшись на отсутствие свидетелей, зоозащитники намерены жаловаться в прокуратуру.

На самом деле, слухи об отравлениях собак с помощью "розового снега", появляются каждой зимой из года в год. Собаководы и зоозащитники зимой 2015-го боялись его точно так же, как и в 2021-м. И ежегодно ветеринары терпеливо объясняют: розовый снег – это не обязательно яд. Большинство отрав, которые действительно убивают домашних любимцев и четвероногих обитателей улиц – не окрашивают снег в розовый оттенок. В отличие, к примеру, от разбрызганных технических жидкостей для снегоуборочной техники, пролитой незамерзайки для автомобилей, выплеснувшихся из емкостей напитков, конфетти, несгоревших частей петард или даже остатов красителя от упаковок фейерверков.

Специалисты признают: отдельные препараты, облюбованные догхантерами, с большой долей вероятности могут поменять цвет снега. Но чтобы собака пострадала – ей необходимо проглотить очень много такого снега. Так что собаконенавистники предпочитают подмешивать отраву в еду, которую пес съест с куда большей вероятностью. И вот как раз того, что собака подберет и проглотит что-то на улице – и следует по-настоящему опасаться. Это как раз тот случай, когда поводок, намордник и бдительность хозяина могут сохранить здоровье и жизнь его любимца.

И паника по поводу "розового снега" в этом отношении больше вредит, чем помогает. Ведь отвлекает от потенциальных реальных источников опасности.

Тот же Святогор, издевательские комментарии которого в последние дни массово цитируют многие украинские медиа, несколькими неделями ранее написал комментарий, куда более похожий на правду.

"Я уже писал – поддерживать надо такие кипиши… Ну или очень активно возражать, или не знаю, как хитрО, но чтобы эти дурынды думали, что это таки коварные нюхательные яды. Это приводит к тому, что дурачье начинает лишний раз шугаться и пялиться не на коллег (судя по всему, Святогор имеет в виду своих единомышленников. – Ред.), которые кормят песиков в сторонке тихонько, незаметно и ответственно – а начинают выпасать эти пятна, собираться вокруг них, как курицы вокруг ежика, смотреть, втыкать, потом верещать, бежать за лопатами и убирать розовый снег в округе. Все же делом заняты", – писал он в конце января в той же группе.

Так что не исключено, что массовое появление розовых пятен на снегу может быть спланированной акцией, направленной либо на отвлечение внимания от гораздо более осязаемой опасности, либо банальным способом психологического давления на зоозащитников и людей, любящих животных, со стороны их "оппонентов".

"Догхантеры никогда не напишут в общедоступной группе, что они на самом деле собираются делать. К тому же, не думаю, что кто-то из компании Святогора оказался настолько смелым, чтобы ходить и по дворам разливать эту красную жидкость. Кругом ведь сейчас – видеокамеры. И не всегда их видно. И одно дело – незаметно бросить кусок колбасы с ядом, а совсем другое – выливать что-то яркое. Это ведь хорошо будет видно на камере. Так что возможно, это действительно психологическое давление. А может быть – попытка отвлечь внимание от реальных отравлений. Как в том же Гидропарке, где люди видели животных, бившихся в конвульсиях и потом погибших. Там реально травят собак. Но никакими не красными пятнами, а обычными таблетками, которые пихают в колбасу или другую еду. Ведь это даже под присмотром хозяина собака может ухватить за доли секунды", – убеждена Трусанова.

"Зоопатруль Киев" рекомендует владельцам собак более тщательно следить за животными и не давать им ничего подбирать на улице. А при подозрении на отравление – сразу же обращаться к ветеринарам.

При этом очень часто ответ на вопрос, выживет ли питомец, зависит и от скорости реакции хозяина животного. Спасатель из киевской "Команды спасения животных" Алисия Полиха часто выезжает на экстренные вызовы – и точно знает, как оказать первую помощь собаке с симптомами отравления, чтобы существенно повысить ее шансы выжить.

Она рекомендует незамедлительно сделать укол пиридоксина (витамин В6) внутримышечно – по 15 мл в каждую заднюю лапу (30 мл на собаку в 20-30 кг). Далее животное рекомендуется обложить чем-то холодным (бутылка с водой, пакет со снегом, мокрое полотенце) – прежде всего, охлаждать нужно голову и лапы. Это необходимо, чтобы замедлить стремительное повышение температуры.

"Можно уколоть дексаметазон 0,1 мг на 1 кг, то есть 3 мг на среднюю собаку. Собака должна лежать на боку, голова чуть-чуть приподнята. Если у собаки пропадает дыхание, то нужно "дышать" вместо неё – качать в районе грудной клетки 120 ударов в минуту. Когда совсем плохо – сквозь марлю вдыхать собаке в нос. Животное нужно как можно быстрее поместить под кислород. Так что наличие кислородного баллона у вас в машине может спасти кому-то жизнь. Лекарства можно найти в ближайшей аптеке или носить часть с собой на всякий случай. Звучит дико, но потом пожалеете, что не смогли помочь своему питомцу", – рекомендует Алисия Полиха.

При этом в интернете сейчас гуляет немало рекомендаций, которые могут лишь навредить отравленному животному. Так, Полиха не рекомендует заливать или засыпать собаке в рот что бы то ни было, включая атоксил, сорбенты, соль, воду и тому подобное – животное может начать задыхаться. Питомца нельзя поливать водой и тем более – пробовать вызвать у него рвоту. Дело в том, что догхантеры часто скармливают животным яд вместе с противорвотными средствами. Так что собака может попросту захлебнуться рвотными массами.

Ну и самое главное – не забывать: первая помощь – это лишь первая помощь. И она не может заменить квалифицированного осмотра и лечения в ветклинике. Ведь только там у вашего любимца есть шансы на спасение.