Задержали с поличным: в Киеве подросток во время комендантского часа пытался украсть тую в парке. Фото

В Киеве правоохранители с поличным задержали несовершеннолетнего парня, который пытался украсть ту в парке. На место происшествия вызвали мать подростка и полицейских.

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Об этом сообщили в пресс-службе КО "Муниципальная Охрана". В дальнейшем с нарушителем будут общаться правоохранители.

"При обеспечении правопорядка в парковой зоне на улице Вышгородской сотрудники в 1:20 заметили вора, который выкапывал из аллеи парка тую. Заметив муниципалов правонарушитель пытался спрятаться вместе с зеленым "трофеем", но действия охранников свели на нет криминальные потуги молодого человека избежать ответственности", – рассказали в пресс-службе.

Муниципалы задержали юношу – им оказался киевлянин 2009 года рождения, поэтому на место происшествия вызвали его мать.

"Откровенно, мать не очень беспокоилась о криминальных предпочтениях своего сына. Сотрудники КО "Муниципальная охрана" для фиксации правонарушения вызвали представителей полиции. Работники патрульной полиции также пытались провести с матерью и юным воровством профилактическую беседу, но это тоже оказалось бесполезным. Поэтому общаться правонарушитель и его мать уже будут с представителями полиции ювенальной превенции Подольского управления ЧП", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разыскали и задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к серии краж. Информацию о его "деятельности" граждане сообщили в социальных сетях.

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