За $25 тыс. помогал 'отыскать' у призывника неизлечимую болезнь: в Киеве задержан адвокат. Фото

В Киеве правоохранители задержали адвоката, который, по информации следствия, помогал "отыскать" у призывника неизлечимую болезнь. Свои "услуги" он оценил в 25 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. "Бизнесмену" грозит до восьми лет лишения свободы.

"Досудебным расследованием установлено, что исключением из военного учета на основании фиктивных диагнозов занимался 31-летний уроженец Львовской области, работающий столичным адвокатом. Среди своих клиентов призывного возраста мужчина подыскивал желающих получить "белый билет", установив расценку на свои услуги в сумме 25 тысяч долларов", – рассказали в пресс-службе.

За вознаграждение злоумышленник обещал повлиять на должностных лиц одного из столичных районных ТЦК и СП по фиктивному прохождению подопечным ВЛК. По решению комиссии ухілянта был бы признан непригодным к военной службе из-за наличия тяжелой неизлечимой болезни. Кроме того, делец должен был лично проконтролировать исключение "больного" из военного учета с внесением данных по нему в реестр "Оберег".

Следователи задокументировали факт получения адвокатом 5 тысяч долларов первого аванса от клиента. При получении второго "транша" в 20 тысяч долларов "бизнесмена задержали.

В ходе проведения обысков по месту проживания фигуранта, в его гараже и автомобиле полицейские изъяли "черновые" записи, печати, мобильные телефоны, ноутбук, а также 13 боевых гранат, 11 взрывателей, 360 патронов разного калибра и наркотические средства. Происхождение изъятых боеприпасов устанавливается.

По этим фактам возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области задержали чиновника, который организовал схему нелегального пересечения границы для военнообязанных. Стоимость услуг колебалась от 6 до 10 тысяч долларов США, и еженедельно по такой схеме переправлялось до пяти человек.

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