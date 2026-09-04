Взрывы, пламя и спасение людей: в ГСЧС показали видео первых минут после прилета в селе Мила Киевской области

Одними из первых на место взрыва боеприпасов после появления вражеского дрона в селе Мила Киевской области прибыли спасатели. Сотрудники ГСЧС во время взрывов направляли машины в сторону безопасной зоны, обходили дома, эвакуируя людей.

Видео дня

Эксклюзивные кадры опубликовала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. К сожалению, в результате чрезвычайной ситуации есть погибшие и пострадавшие.

Что известно

"Село Мила, Бучанский район. Видео с нательной камеры спасателя ГСЧС Киевской области – пламя, густой дым, разрушенные конструкции и смертельная опасность", – говорится в сообщении.

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На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ГСЧС направляют машины в сторону безопасной зоны, обходят дома, эвакуируя людей – и все это под взрывы боеприпасов, осколки которых разлетались во все стороны.

"После вражеских атак спасатели первыми заходят в опасные зоны, ищут и эвакуируют людей и работают там, где каждая секунда может быть критической", – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA:

Российские войска в ночь на 29 августа вновь атаковали Украину, взрывы раздавались и в Киеве. В частности, в Святошинском районе столицы из-за вражеской атаки вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме, были разрушены перекрытия между горящей квартирой и крышей.

В селе Мила Киевской области в пятницу, 28 августа, в результате российской атаки произошел взрыв боеприпасов, которые находились рядом с домами. По данному факту служебной халатности, повлекшей гибель людей, возбуждено уголовное дело.

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с генеральным прокурором, представителями МВД, СБУ и главнокомандующим по поводу взрывов на складах боеприпасов в селе Мила Киевской области. В результате детонации погибло почти 40 человек, многие получили ранения.