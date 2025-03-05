Выманивал деньги у родственников военнопленных и пропавших без вести: полицейские Киевской области разоблачили мошенника. Фото

Правоохранители Киевской области совместно с СБУ разоблачили мужчину, который, по информации следствия, завладел деньгами родственников военнопленных и пропавших без вести. Злоумышленник обещал людям за вознаграждение предоставить информацию об их близких.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Злоумышленник под предлогом предоставления сведений о военнослужащих Вооруженных сил Украины, попавших в плен или пропавших без вести, путем обмана завладел средствами родственников последних на сумму более 80 тысяч гривен", – рассказали в полиции.

Злоумышленник задержан во время получения очередного платежа в размере 26 тысяч гривен. В настоящее время проверяется его причастность к другим случаям мошенничества на сумму более миллиона гривен.

По факту мошенничества, совершенного в крупных размерах, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове мошенник предлагал "помощь" с трудоустройством на должность следователя в Центральном аппарате Государственного бюро расследований (ГБР). За это он хотел 20 тыс. долларов.

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