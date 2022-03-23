ВСУ отбивают атаки оккупантов и улучшили свои позиции в Ирпене: ситуация на Киевщине 23 марта

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В Киевской области Вооруженные силы Украины продолжают успешно отбивать атаки российских оккупантов. В частности, ВСУ смогли улучшить позиции в Ирпене и селе Мощун.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации (КОВА). Продолжаются бои вдоль Житомирской трассы.

"Киевщина. За ночь несколько тревог по всей области. Бои в населённых пунктах вдоль Житомирской трассы. ВСУ смогли улучшить позиции в Ирпене и селе Мощун. Враг окапывается и пытается перегруппироваться. Ночью из градов была обстреляна деревня Ясногородка. Данные о пострадавших уточняются", – рассказали в КОВА.

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Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по селу Осиново Киевской области, в результате чего были повреждены частные дома.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, во вторник, 22 марта, российские оккупанты обстреляли город Бровары Киевской области. Снаряд попал на территорию одного из заводов, повредив 7 автобусов и хозяйственные постройки.

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