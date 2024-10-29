Вражеские цели уничтожены: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь на 29 октября Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, есть сбитые цели.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Всю ночь враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Тревога продолжалась около 7 часов. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", – сообщил Кравченко.

Глава Киевской ОВА уточнил, что в одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание травяного настила, которое уже потушили спасатели. В другом районе обломки дрона повредили дорожное полотно вблизи населенного пункта.

Напомним, российские оккупанты ночью во вторник, 29 октября, снова нанесли по Харькову авиационный удар. Было попадание в Основянском районе, погибли две женщины и двое мужчин.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска во время атаки 29 октября направили ударные БПЛА типа Shahed в Киев. Обломки сбитых дронов упали в Соломенском районе: там вспыхнули дом и торговое помещение, пострадали шесть человек.

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