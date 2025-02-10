Возник пожар и повреждено учебное заведение: последствия российской атаки на Киевщину. Подробности и фото

В понедельник, 10 февраля, страна-агрессор РФ снова атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков, в частности, повреждено учебное заведение.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Сегодня, 10 февраля, оккупанты нанесли очередной удар беспилотниками по Киевской области. По состоянию на 12:20 в одном из районов повреждены три частных дома и учебное заведение", – сообщили в пресс-службе.

В полиции добавили, что также из-за падения обломков произошло возгорание травяного настила, которое пожарные оперативно ликвидировали. Информация о пострадавших отсутствует.

Добавим, Силы обороны в ночь на понедельник, 10 февраля, сбили над Украиной 61 дрон, запущенный российским агрессором. Остальные два десятка вражеских БПЛА не причинили вреда благодаря противодействию средствами РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 февраля защитники неба Украины сбили 70 российских дронов над 14 областями, а еще 74 БПЛА не достигли своих целей. В результате атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Житомирщина и Волынь.

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