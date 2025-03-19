Войска РФ ударили по Киевщине 'Шахедами': разрушены дома, есть пострадавший. Фото

В ночь на среду, 19 марта, российские оккупационные войска атаковали "Шахедами" Киевскую область. В Бучанском районе есть разрушение жилых домов, пострадал человек. Мужчина 60 лет получил ранение обеих нижних конечностей.

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Пока он госпитализирован в местную больницу, пострадавшему предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По предварительной информации, в трех населенных пунктах района повреждены и частично разрушены девять частных домов. На данный момент ликвидированы пожары трех таунхаусов.

В Обуховском и Фастовском районах Киевской области ликвидировано возгорание травяного настила. В Бориспольском районе в результате атаки РФ поврежден частный дом.

"Все оперативные службы работают на местах вражеской атаки", – написал Калашник.

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