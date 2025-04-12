Войска РФ атаковали Киев 'Шахедами': вспыхнули пожары, есть пострадавшие

В ночь на 12 апреля Россия атаковала Киев "Шахедами". В столице работали силы ПВО, вспыхнули пожары в Святошинском и Дарницком районах.

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Известно о по меньшей мере двух пострадавших. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

О том, что в столице работает ПВО, Кличко сообщил в 4:30. А уже через 10 минут он рассказал о первых последствиях атаки.

Так, в Святошинском районе города вспыхнул пожар в нежилых помещениях, также возгорание в результате падения БПЛА зафиксировано еще в одной локации.

По состоянию на 05:05 было известно об одном пострадавшем в Святошинском районе, к 05:11 количество раненых выросло до двух человек.

А в Дарницком районе загорелся частный дом, он был разрушен. Там обошлось без пострадавших.

Напомним, накануне, 11 марта, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, сколько ракет и "Шахедов" выпустила Россия по Украине за месяц "перемирия". Речь идет о около 70 ракетах разных типов, более 2200 ударных дронов и более 6000 КАБ.

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