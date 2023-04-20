Вода продолжает спадать: в Киевской ГВА рассказали о ситуации с наводнением в столице

В Киеве несколько дней подряд наблюдается падение уровня воды в Днепре. В четверг, 20 апреля, синоптики зафиксировали понижение на 10 сантиметров, чем было 19 апреля.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КМВА. Аварийные подтопления в столице не зафиксированы.

"По состоянию на 10:00 20 апреля уровень воды в г. Днепр в Киеве у моста "Метро" составляет 9 337 см. А это на 10 см меньше, чем вчера. Падение уровня воды в Днепре наблюдается уже несколько дев подряд", – констатировал Попко .

Он добавил, что все еще остаются затопленными заводи, приречные территории в городской и пригородной зоне, которые используются для отдыха и садово-дачной застройки. Кроме того, возможен перелив дамбы местного значения в пойме Днепра через залив Подборная.

"По прогнозам Укргидрометцентра, пик паводка ожидается 22 апреля. Ожидаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города. Все нужные службы города Киева готовы к возможным чрезвычайным ситуациям!", – резюмировал Попко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за весеннего паводка может изменить цвет вода, которая течет из кранов в домах жителей столицы. Однако это никак не влияет на ее качество.

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