Во время разгрузки оборудования генератора в Киеве погиб коммунальщик: все обстоятельства трагедии

В Киеве вечером в среду, 14 января, погиб коммунальщик. Это произошло, когда работник КП "Киевтеплоэнерго" разгружал оборудование генератора, привезенного в Оболонский район для обеспечения отоплением отдельных жилых домов.

Подробности случившегося не сообщаются. Пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram-канале подтвердила инцидент и выразила соболезнования родным и близким энергетика.

"Сегодня вечером произошла ужасная трагедия... Работа в сложных погодных условиях, с колоссальной нагрузкой, ведь коммунальщики работают не жалея собственных сил, чтобы вернуть киевлянам услуги. К сожалению, это сказывается", – заявили в КГГА.

Что предшествовало

Ранее в "Киевтеплоэнерго" заявляли, что их специалисты работают в режиме чрезвычайной ситуации, чтобы восстановить подачу тепла в дома людей.

В частности, коммунальщики "Киевтеплоэнерго" совместно с управляющими жилых домов и другими службами теплоснабжающих компаний осуществляли настройку внутридомовых систем отопления, чтобы подать тепло непосредственно в квартиры. Для отопления отдельных больниц разворачивались мобильные передвижные котельные.

По состоянию на день 14 января около 400 жилых многоэтажек столицы оставались без тепла. На левом берегу ситуация была более сложной, чем на правом.

– В Деснянском районе Киева трагически погибла целая семья: 30-летняя женщина, ее 61-летняя мать и 63-летний отец. Причиной их смерти стало отравление угарным газом из-за работы генератора на балконе квартиры.

– В конце прошлого года в Броварах из-за отравления угарным газом от генератора, который стоял в подвале многоквартирного дома, один человек погиб, еще один госпитализирован.

