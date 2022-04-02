Во время освобождения Бучи от оккупантов погиб экс-мэр Смелы Алексей Цыбко

В Киевской области погиб бывший мэр города Смела Черкасской области Алексей Цыбко. 31 марта он был смертельно ранен во время освобождения Бучи от войск страны-агрессора.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила Анастасия Герасименко. Она подчеркнула, что погибший был настоящим патриотом Украины.

"Вчера освобождая город Буча от рашистов погиб настоящий мужчина, настоящий воин и патриот нашего государства, мой крестный отец Цыбко Алексей. Вечная память тебе. Ты был настоящий, открытый, добрый. Я горжусь, что ты был моим крестным. Благодарю тебя за все. Прощай, Леша. Алексей Цыбко", – написала Герасименко.

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Информацию о гибели Цыбко также подтвердил народный депутат Украины Василий Вирастюк.

Алексей Цыбко родился в 1967 году года в городе Смела Черкасской области. Украинский регбист и спортивный функционер, президент Федерации регби Украины в 2003–2005 годах, городской голова Смелы в 2015–2018 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области украинские военные восстановили контроль над рядом населенных пунктов, которые ранее были захваченных российскими оккупантами. Страна-агрессор пытается обороняться и проводит перегруппировку своих сил в регионе.

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