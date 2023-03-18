Во время оккупации села на Киевщине войска РФ съели почти всех страусов и угрожали убивать собак

В Здвижевке Киевской области во время временной оккупации российские военные съели почти всех страусов с местной фермы. Кроме того, солдаты страны-террориста РФ обещали владельцам собак, что будут убивать их животных, если те будут лаять.

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Об этом рассказал местный житель Юрий Погребняк, передает издание "Вечерний Киев". После освобождения села оказалось, что уцелело всего несколько птиц.

"Один русский молодой связист даже ходил, просил крестьян не портить кабели (связи. – Ред.), потому что они, мол, уже устали каждый день их чинить. Он же как-то принес нам кусок жареной страусятины, чтобы мы могли попробовать. Оказывается, они почти всех страусов на ферме зарезали и съели. Лишь двум птицам удалось убежать. Одного страуса я видел, когда он ходил по человеческим огородам, искал, что поесть и жители села его подкармливали", – рассказал Погребняк.

Кроме того, украинец рассказал, что оккупанты угрожали владельцам собак убивать животных, если те будут лаять.

"А еще по селу бегали множество собак, потому что многие отпустили животных из цепей, чтобы те спаслись. Ведь оккупанты сказали, что постреляют всех псов, которые будут лаять. Впрочем, некоторым собакам не повезло. Буряты их съели", – уточнил Погребняк.

Напомним, в мае 2022 года в селе Здвижевка Киевской области по местным полям и улицам заметили двух страусов, переживших оккупацию населенного пункта. Один из них местные жители назвали Гук.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении военным страны-террориста РФ в совершении военных преступлений в Ирпене. Оккупанты в течение 5-6 марта 2022 года расстреляли 10 гражданских автомобилей, в результате чего 9 человек погибли, еще 12 – получили ранения.

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