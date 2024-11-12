Во время комендантского часа ломился в больницу и ломал дверь: в Киеве задержали пьяного мужчину. Фото

В Днепровском районе Киева мужчина во время комендантского часа повредил дверь больницы, пытаясь попасть в помещение заведения. Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения, а свои действия объяснить не смог.

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Об этом сообщили в пресс-службе КО "Муниципальная охрана". Нарушителю грозит ответственность от штрафа к админаресту.

"Событие произошло около 2:00 на территории городской клинической больницы по улице Черных Запорожцев. В муниципалы из административного корпуса поступил вызов о том, что неизвестный в неадекватном состоянии выбивает входную дверь", – рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия охранники обнаружили 49-летнего мужчину, который повредил дверь – находился в состоянии опьянения и продолжал вести себя агрессивно. Позже в больницу прибыли полицейские, которые составили нарушителя по факту мелкого хулиганства.

Ему грозит ответственность в виде штрафа на сумму до 119 гривен или общественные работы сроком от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы сроком от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, или административный арест сроком до пятнадцати суток.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, разгромившего приемную граждан Министерства социальной политики Украины. По информации следствия, на такой шаг он пошел, потому что не мог найти себе жену.

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