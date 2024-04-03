Ветер валил деревья и срывал шифер: в ГСЧС рассказали о последствиях непогоды в Киевской области. Фото и видео

В Киевской области спасатели ликвидировали последствия непогоды, бурлившей в регионе 2 апреля. В частности, фиксировали падение деревьев на дороги и дома, повреждены линии электропередачи.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. К счастью, информации о погибших не поступало.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями подразделения ГУ ГСЧС в области совершили 8 выездов на помощь населению и убрали поваленные деревья на автодорогах области! Так, в городе Белая Церковь в результате сильных порывов ветра сорвало перекрытие из здания спортивного клуба. Спасателями с помощью бензореза и шанцевого инструмента была разобрана кровля", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, последствия непогоды фиксировались и в других общинах Киевской области. В общей сложности к ликвидации событий привлекалось от ГСЧС 7 единиц техники и 23 человека личного состава.

Как добавили в Киевской ОВА, к утру 3 апреля свет вернули 113 тысячам семей в 276 населенных пунктах. В настоящее время в работе еще 24 линии электропередачи в 53 городах и селах.

Как сообщал OBOZ.UA, в пяти районах Киевской области 2 апреля из-за штормового ветра было зафиксировано разрушение кровель в зданиях и падение деревьев. Это произошло в Бучанском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Бориспольском районах.

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