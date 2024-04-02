На Киевщине непогода повредила крыши домов и свалила деревья: отключены 42 линии электропередач. Фото

В пяти районах Киевской области 2 апреля из-за штормового ветра были зафиксированы разрушения кровель в зданиях и падения деревьев. Это произошло в Бучанском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Бориспольском районах.

По состоянию на 20:00 вторника информации о потерпевших в результате ухудшения погодных условий не поступало. Об этом проинформировал на своей странице в Facebook глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Сильный ветер повредил электросети – на вечер 2 апреля было отключено 42 линии 10 кВ. Кравченко заверил, что последствия непогоды оперативно устраняют.

Чиновник подытожил: было зафиксировано почти 30 обращений о повреждениях. Речь идет о разрушении крыш частных домов, социальных заведений, одного из предприятий, гаражей, а также падении деревьев и заборов на линии электропередач, автомобили, автодороги и тому подобное.

"Все оперативные службы работают в усиленном режиме. Людям оказывается вся необходимая помощь", – заявил руководитель ОГА.

Добавим: в самом Киеве 2 апреля шквалы ветра тоже спровоцировали чрезвычайные происшествия:

Как писал OBOZ.UA:

– Ряд регионов Украины 2 апреля наблюдал необычное природное явление – пыль из Сахары в воздухе. Порывы сильного ветра, которые также бушевали во вторник во всех областях, кроме восточных, разносили пыль и песок с бешенной скоростью.

– Загрязненность воздуха пылью из Сахары может быть опасной для людей с респираторными заболеваниями, а также для детей и пожилых. Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха ранее рассказывала, как уберечься от этого явления.

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