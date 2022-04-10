Венедиктова рассказала, сколько жителей Киевщины погибло с начала полномасштабного наступления оккупантов

В Киевской области с начала полномасштабной агрессии российских оккупантов погибли 1222 человек. Правоохранители фиксируют все факты военных преступлений, совершенных войсками страны-агрессора.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает The Guardian. Российские военные совершают преступления против человечества на территории Украины.

"Только (по состоянию на 10 апреля. – Ред.) в Киевской области есть 1222 погибший. Конечно, то, что мы видели на местах во всех регионах Украины – это военные преступления, преступления против человечества", – заявила Венедиктова.

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Напомним, международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала новые свидетельства военных преступлений российских оккупантов на Киевщине. В частности, солдаты страны-агрессора убивали и насиловали мирных жителей.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя случайно признал военные преступления РФ в Буче под Киевом. Он заявил, что тел погибших на улицах города не было до прихода российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области приступили к эксгумации тел жителей города, захороненных в братской могиле. Все они погибли во время российской оккупации.