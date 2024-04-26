В центре Киева в школе во время учебного процесса обвалился потолок. Подробности и видео

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 26 апреля, в одной из школ обвалился потолок в коридоре. Происшествие случилось во время учебного процесса.

Об этом сообщили в социальных сетях. Информация о пострадавших пока не поступала.

"В 155-й школе обрушился потолок во время учебного процесса", – говорится в сообщении.

На опубликованном в сети видео – последствия чрезвычайного происшествия. В частности, в коридоре учебного заведения с потолка свисает, держась на проводе, лампа. Что стало причиной ЧП – установят специалисты.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, в пятницу, 22 декабря, в укрытии одной из киевских школ во время воздушной тревоги обрушился потолок. Инцидент произошел в результате прорыва трубы. По словам заместителя министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимура Ткаченко, совсем недавно проводили проверку этого объекта. Отмечается, что в помещении выполнен ремонт за небюджетные средства благотворительного фонда. Сама школа построена в 1981 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в четверг, 25 января, произошел пожар в одном из классов школы № 323. Детей и работников учебного заведения эвакуировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!