В киевском метро во время массовой драки распылили газ на платформе. Фото и видео

В киевском метро в среду, 21 июля, произошла массовая драка. Инцидент случился на станции "Крещатик".

Как сообщается на сайте столичной полиции, в конфликте принимали участие две группы молодых людей. Также они применили слезоточивый газ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Предварительно установлено, что на станции метро "Крещатик" между двумя группами молодых людей возник конфликт, который перерос в драку с применением слезоточивого газа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и его участников", – сказано в сообщении.

На обнародованных кадрах видно сам момент драки. Также распыленный газ попал в поезд, отчего пассажирам пришлось перейти в другую сторону вагона.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 20 июня произошла массовая драка с поножовщиной. Тогда пострадал один человек.