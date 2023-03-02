В Киеве возле супермаркета ''Ашан'' произошел сильный пожар: что известно. Фото и видео

В Оболонском районе Киева в четверг, 2 марта, возник пожар на станции технического обслуживания автомобилей. Событие произошло на проспекте Степана Бандеры, вблизи супермаркета "Ашан".

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Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Причины возникновения возгорания установят эксперты (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Утром на проспекте Бандеры возник пожар на станции техобслуживания. Спасатели, оперативно приехавшие на место происшествия, быстро потушили огонь. К счастью, никто не погиб", – рассказал наш собеседник.

На опубликованных в социальных сетях фото и видео можно увидеть последствия пожара. Почему возникло возгорание, пока неизвестно.

Напомним, в субботу, 25 февраля, на Подоле в Киеве вспыхнул пожар. В небо взвился столб черного дыма. По состоянию на 18:30 пожар в одноэтажном здании лакокрасочных материалов был ликвидирован. Стоит отметить, что для тушения огня впервые была задействована специальная работа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева во вторник, 28 февраля, возникло возгорание в отдельно стоящем здании. Во время пожара, который спасатели оперативно потушили, было слышно несколько взрывов.

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