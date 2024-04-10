В центре Киева произошел пожар: дым был виден в нескольких районах города. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева в среду, 10 апреля, по улице Бульварно-Кудрявской, предварительно, загорелись строительные материалы. Дым от пожара был виден в нескольких районах столицы.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Обстоятельства и причины возникновения огня установят правоохранители.

"В Шевченковском районе произошел пожар на улице Бульварно-Кудрявской. По предварительной информации – горят строительные материалы. На месте уже работают спасатели", – рассказал наш собеседник.

На опубликованных в соцсети фото и видео можно увидеть последствия происшествия. Дым от возгорания был виден в нескольких районах столицы.

Напомним, в Оболонском районе столицы в среду, 3 апреля, произошел пожар в лифте многоэтажного дома. Во время тушения огня в кабине спасатели обнаружили тело мужчины. В Бучанском районе Киевской области в субботу, 24 марта, на трассе Киев-Чоп загорелся грузовой автомобиль "ГАЗель". Спасатели, чтобы добраться до места происшествия, были вынуждены стоять в пробке из-за того, что им не уступали дорогу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 6 апреля, произошло возгорание на станции метрополитена "Минская". Над платформой вспыхнул оперативно потушенный светильник.

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