В центре Киева из-за ДТП парализовало движение трамваев. Видео

Во вторник, 20 июля, в Киеве остановилось движение трамваев на улице Глубочицкой. Не ходили маршруты №14 и 18 в направлении Контрактовой площади.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевпастранс". Там отметили, что причиной трамвайного затора стало ДТП (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Задерживается движение трамваев №14, 18 по ул.Глубочицкая/Кудрявский спуск, в направлении Контрактовой площади. По причине ДТП. На место вызвана полиция", – говорится в сообщении.

Видео дня

На видео опубликованном в Telegram-канале "Киев Оперативный" видно, что на улице Глубочицкой образовался затор из более десятка трамваев.

О восстановлении движения на указанном участке в КП "Киевпастранс" сообщат дополнительно.

Напомним, в Киеве продолжат линию скоростного трамвая из Борщаговки до Дворца спорта. Он будет делать остановку на Вокзальной площади.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 Июнь в столице водитель трамвая с бортовым номером 5639 потеряла сознание во время движения транспорта. Якобы причиной этого стала жара в кабине.