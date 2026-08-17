В центре Киева две машины BMW после ДТП вылетели на тротуар и снесли летнюю террасу ресторана. Фото и видео

В Печерском районе Киева в понедельник, 17 августа, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей возле Дворца "Украина". В результате ДТП две машины вылетели на тротуар, а одна из них снесла летнюю площадку заведения общественного питания и перевернулась.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Все обстоятельства аварии установят правоохранительные органы.

Что известно

"Возле Дворца "Украина" в результате ДТП автомобиль вылетел с дороги и, пробив деревья и забор, снес летнюю террасу одного из заведений", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия ДТП. В частности, обе машины буквально снесли антипарковочные столбики, деревья и дорожный знак, прежде чем врезаться в здание.

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Впоследствии в пресс-службе столичной полиции сообщили о подробностях ДТП в Печерском районе Киева. Отмечается, что авария произошла около 11:30 на улице Большой Васильковской. По предварительным данным столкнулись две легковушки BMW – от удара один из автомобилей въехал на территорию летней террасы заведения и перевернулся.

"В настоящее время известно об одном пострадавшем – это 36-летний водитель транспортного средства, его госпитализировали в удовлетворительном состоянии. На месте работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП и патрульные полицейские, которые устанавливают обстоятельства и механизм происшествия", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Обуховском районе Киевской области пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль. В результате ДТП пострадала пассажирка нарушителя ПДД.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе пьяный водитель BMW протаранил мотоцикл. В результате ДТП 16-летний парень, управлявший двухколесным транспортным средством, и его пассажирка получили травмы и были госпитализированы.

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