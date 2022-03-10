В сети показали, как ВСУ противостоят российским оккупантам на Киевщине. Видео

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В Киевской области военнослужащие 72-й бригады ВСУ ведут тяжелые бои с российскими оккупантами. При этом наши военные успешно пресекают попытки страны-агрессора прорваться к столице.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Анатолий (Штирлиц) Штефан. ВСУ продолжают давать отпор врагу (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На видео один из эпизодов как лучшие сыновья Украины – военнослужащие 72-й бригады ведут тяжелые бои и уничтожают рвущегося в Киев врага", – говорится в сообщении.

На опубликованной записи можно увидеть, что украинские военные нанесли удар по позиции российских оккупантов.

Видео дня

Сила взрыва была таковой, что рядом с защитниками нашей страны начали падать обломки.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

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На видео присутствует нецензурная лексика!

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