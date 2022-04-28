На Киевщине прогремели взрывы: что известно о ракетной атаке

Российские оккупанты вечером четверга, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Киевской области. Под атаку россиян попала Фастовская община.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк на своем канале в Telegram. Перед этим, в 18:30, в регионе объявили воздушную тревогу. Она продолжалась до 21:20.

Глава ОВА не уточнил информацию о разрушениях и пострадавших.

"Внимание! По территории Фастовского общества российские захватчики нанесли ракетный удар. Все службы уже работают на месте. Важно оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги", – написал Павлюк.

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В то же время, как сообщает издание "Громадське", жители Фастова слышали по меньшей мере два взрыва. Спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан рассказала, что было попадание по инфраструктурным объектам.

"В Киевской области было попадание по инфраструктурным объектам. Сейчас там работают спасатели", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот же день российские оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву. Зафиксировано два попадания в Шевченковском районе города. Три человека попали в больницы.